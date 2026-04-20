Costa del tramonto prende forma la riqualificazione del lungomare di Lido Conchiglie
È iniziata la riqualificazione del lungomare di Lido Conchiglie, con i lavori che riguardano la prima fase degli interventi di valorizzazione urbana. L’intervento interessa un tratto del lungomare che si trova all’interno dell’area sotto la giurisdizione del Comune di Gallipoli, lungo la zona chiamata “Costa del tramonto”. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni della zona e a renderla più accessibile ai visitatori.
GALLIPOLI – Prende forma la prima tranche degli interventi di riqualificazione urbana della marina di Lido Conchiglie nel tratto fronte mare che ricade nella giurisdizione del Comune di Gallipoli. Le opere di restyling del primo stralcio degli interventi sta interessando l’area della passeggiata.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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