Lido Conchiglie allarme incendi | Sinistra italiana chiede intervento del prefetto

A Lido Conchiglie cresce il timore di nuovi incendi. La comunità è preoccupata e chiede interventi immediati alle autorità. Sinistra Italiana ha già sollecitato il prefetto, sottolineando la necessità di un’azione concreta per proteggere il territorio e i residenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca una soluzione rapida.

SANNICOLA – Quando il silenzio delle istituzioni diventa un rischio per la sicurezza pubblica, la parola passa alle autorità superiori. È questo il senso dell’iniziativa di Sinistra italiana di Sannicola, che ha formalmente richiesto l’intervento del prefetto di Lecce per sbloccare una situazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lido Conchiglie incendi Allarme sicurezza ad Angri, il Psi chiede l'intervento del Prefetto Il Partito Socialista Italiano di Angri ha segnalato un incremento dei reati, tra cui furti di appartamenti e auto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio. Il Comitato Pozzuoli Sicura chiede l’intervento del Prefetto Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lido Conchiglie incendi Lido Conchiglie, allarme incendi: Sinistra italiana chiede intervento del prefettoSANNICOLA – Quando il silenzio delle istituzioni diventa un rischio per la sicurezza pubblica, la parola passa alle autorità superiori. È questo il senso dell’iniziativa di Sinistra italiana di ... lecceprima.it Incendio a Gallipoli: fiamme nella notte in un ristorante. Non si esclude il doloUn incendio è divampato attorno alle 2 della notte appena trascorsa nel ristorante Scapricciatiello in via Colombo, a Lido Conchiglie nel Comune di Gallipoli. I Vigili del Fuoco di Lecce, ... quotidianodipuglia.it La Montagna Spaccata - Salento Attrazione turistica a Lido Conchiglie Video @vincenzotroisio facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.