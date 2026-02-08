Lido Conchiglie allarme incendi | Sinistra italiana chiede intervento del prefetto

Da lecceprima.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lido Conchiglie cresce il timore di nuovi incendi. La comunità è preoccupata e chiede interventi immediati alle autorità. Sinistra Italiana ha già sollecitato il prefetto, sottolineando la necessità di un’azione concreta per proteggere il territorio e i residenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca una soluzione rapida.

SANNICOLA – Quando il silenzio delle istituzioni diventa un rischio per la sicurezza pubblica, la parola passa alle autorità superiori. È questo il senso dell’iniziativa di Sinistra italiana di Sannicola, che ha formalmente richiesto l’intervento del prefetto di Lecce per sbloccare una situazione.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Lido Conchiglie incendi

Allarme sicurezza ad Angri, il Psi chiede l'intervento del Prefetto

Il Partito Socialista Italiano di Angri ha segnalato un incremento dei reati, tra cui furti di appartamenti e auto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.

Il Comitato Pozzuoli Sicura chiede l’intervento del Prefetto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lido Conchiglie incendi

Lido Conchiglie, allarme incendi: Sinistra italiana chiede intervento del prefettoSANNICOLA – Quando il silenzio delle istituzioni diventa un rischio per la sicurezza pubblica, la parola passa alle autorità superiori. È questo il senso dell’iniziativa di Sinistra italiana di ... lecceprima.it

Incendio a Gallipoli: fiamme nella notte in un ristorante. Non si esclude il doloUn incendio è divampato attorno alle 2 della notte appena trascorsa nel ristorante Scapricciatiello in via Colombo, a Lido Conchiglie nel Comune di Gallipoli. I Vigili del Fuoco di Lecce, ... quotidianodipuglia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.