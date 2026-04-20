Una nuova truffa sta circolando attraverso una finta email proveniente dal ministero, suscitando allarme tra gli utenti. La comunicazione ingannevole utilizza un messaggio con l’avviso “Così ti rubano tutto!” per attirare l’attenzione e indurli a cliccare su link fraudolenti. La diffusione di servizi digitali nel settore sanitario ha facilitato l’accesso alle informazioni, ma ha anche aumentato i rischi di truffe online.

La diffusione sempre più capillare dei servizi digitali legati alla sanità pubblica ha reso più semplice l’accesso alle informazioni e alle prestazioni, ma allo stesso tempo ha aperto la strada a nuove forme di truffe informatiche. Tra queste, il fenomeno del phishing continua a rappresentare una delle minacce più insidiose per i cittadini, soprattutto quando vengono utilizzati nomi e loghi di istituzioni ufficiali per ingannare gli utenti. Negli ultimi giorni è stata registrata una nuova campagna fraudolenta che sfrutta in modo improprio l’identità del sistema sanitario nazionale, inducendo i destinatari a fornire dati personali e sensibili attraverso comunicazioni apparentemente legittime.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così ti rubano tutto!”. Finta mail dal ministero: scatta l’allarme truffa

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