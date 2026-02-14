Così ti rubano il profilo WhatsApp La nuova truffa come riconoscerla

Una truffa chiamata “Così ti rubano il profilo WhatsApp” sta circolando tra gli utenti. Gli hacker inviano messaggi falsi che sembrano provenire dalla stessa app, chiedendo di cliccare su link o fornire dati personali. Molti utenti hanno già perso l’accesso ai propri account dopo aver seguito le istruzioni ingannevoli. È importante riconoscere i segnali di questa frode e sapere come proteggersi.

A COSA SI DEVE FARE ATTENZIONE E COME CI SI PUO’ DIFENDERE DA QUEST’ULTIMA FRODE CHE GIRA SULL’APPLICAZIONE. Nelle ultime settimane è tornata a girare su WhatsApp una truffa molto insidiosa, un sistema attraverso il quale i cybercriminali riescono ad appropriarsi dei profili personali, scatenando un effetto domino molto pericoloso. Il modo migliore per proteggersi da queste truffe è saperle riconoscere in tempo così da evitare di farsi raggirare. Ci sono, poi, una serie di accorgimenti da seguire per riuscire a “salvarsi”. Nuova truffa WhatsApp, cosa sapere e come proteggersi. Conosciuta come la “truffa della ballerina”, questa frode sta girando di nuovo su WhatsApp ed è davvero molto facile “finire nella rete” dei cybercriminali. 🔗 Leggi su Tpi.it

La truffa della ballerina torna a preoccupare gli utenti di WhatsApp.

Decine di utenti stanno segnalando di aver perso il loro account WhatsApp.

