Così Prato diventa la capitale dello sport

La Prato Half Marathon si appresta a raggiungere la 36ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del running. L’evento, che si svolge nella città toscana, quest’anno ha registrato il tutto esaurito, con un numero record di iscrizioni. La corsa ha ormai consolidato la propria presenza annuale, attirando appassionati provenienti da diverse regioni.

È ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti del running. E questo lo dimostra il fatto che la Prato Half Marathon quest'anno si prepara a tagliare il traguardo delle 36 edizioni e il fatto che l'evento sia andato sold out facendo registrare il record di partecipanti. Tutti concetti che, insieme alla soddisfazione personale, emergono anche dalle parole di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato. «Anche quest'anno la Maratonina si conferma un appuntamento imperdibile. È ormai una tradizione consolidata per la nostra città e per l'intera provincia: un momento di grande sport che mette Prato sotto i riflettori, portandola al centro della scena internazionale del podismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Buongiorno Gruppo. Sareste così cortesi da farmi vedere come sarà questa zona con questo pavimento di autobloccanti Tenete conto che quelle grige sono in numero molto maggiore delle rosse. Grazie e sbizzarritevi. P.s. la zona col prato rimane così! - facebook.com facebook