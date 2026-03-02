Napoli capitale dello Sport Manfredi | La città vivrà un anno da protagonista

Napoli ha ufficialmente iniziato il percorso come Capitale Europea dello Sport 2026, segnando l’inizio di un anno dedicato alle attività sportive e agli eventi in città. Il sindaco ha annunciato che durante tutto il 2026 Napoli sarà al centro di iniziative sportive di rilievo, coinvolgendo atleti, associazioni e cittadini in questa grande manifestazione. La città si prepara a vivere un anno all’insegna dello sport e della partecipazione attiva.

Ha preso ufficialmente il via il cammino di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Questa mattina, presso il Real Albergo dei Poveri, il Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessora Emanuela Ferrante hanno dato avvio al percorso istituzionale che vedrà Napoli protagonista del panorama sportivo internazionale nel corso dell'anno. La cerimonia è stata aperta dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dall'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, i quali hanno illustrato la visione e gli obiettivi che la città si prefigge di raggiungere attraverso questo titolo europeo. Il calendario conta complessivamente più di 150 eventi.