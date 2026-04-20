Dal 20 al 26 aprile 2026, presso l’Opificio 31 a Tortona Rocks, si terrà un evento dedicato alla sperimentazione sensoriale del suono. L’esposizione, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21, presenterà il progetto Soundsorial Design, che unisce innovazione tecnologica e estetica sonora. L’iniziativa si inserisce nel contesto della Milano Design Week e intende coinvolgere i visitatori in un’esperienza che mette in discussione il rapporto tra materia e percezione.

L’innovazione tecnologica e l’estetica del suono si incontrano presso l’Opificio 31 a Tortona Rocks, dove dal 20 al 26 aprile 2026, tra le 10:00 e le 21:00, il progetto Soundsorial Design attirerà i visitatori della Milano Design Week. La collaborazione tra il produttore di sistemi per il riscaldamento del tabacco Iqos e il colosso dell’ingegneria acustica Devialet mira a esplorare i confini della percezione sensoriale attraverso un’installazione che trasforma le frequenze sonore in una presenza fisica tangibile. Sinergia tra ingegneria acustica e ricerca funzionale. Il cuore dell’iniziativa risiede nell’unione di due realtà che condividono un approccio metodologico basato sulla ricerca costante e sullo sviluppo di brevetti proprietari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Suono che si tocca: l’esperimento sensoriale che sfida la materia

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