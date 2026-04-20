Le forze speciali dei Carabinieri, conosciute come “teste di cuoio”, intervengono in operazioni che richiedono competenze specifiche e un addestramento avanzato. La loro presenza è spesso richiesta in situazioni di elevata pericolosità, come operazioni antiterrorismo o di alto rischio. La sede di Livorno è frequentemente oggetto di discussioni, in quanto rappresenta uno dei centri principali di questa unità speciale e svolge un ruolo importante nelle missioni nazionali.

Quando intervengono le “teste di cuoio” e perché l’unica sede di Livorno spesso fa discutere, come è accaduto dopo la rapina di Napoli Tra i tanti particolari da film d’azione della rapina avvenuta giovedì in una banca di Napoli c’è stato l’intervento del GIS, il gruppo di intervento speciale dei Carabinieri. Dopo essere arrivate in elicottero, le cosiddette “teste di cuoio” hanno preso il controllo delle operazioni e hanno fatto irruzione nella banca. Ma dall’inizio della rapina erano già passate quattro ore: le 25 persone prese in ostaggio erano già libere da più di due ore, uscite da un varco aperto dai Carabinieri, e i tre rapinatori erano fuggiti dal cunicolo sotterraneo da cui erano arrivati.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’hanno di speciale le forze speciali dei Carabinieri

SONO ENTRATO NELLE FORZE SPECIALI SU READY OR NOT!

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