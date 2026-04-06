Iran ecco come le forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso

Le forze speciali degli Stati Uniti hanno condotto un'operazione per recuperare un secondo pilota disperso in Iran. L'azione, descritta come ad alto rischio, ha coinvolto una incursione mirata nello scenario locale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'operazione o sui risultati ottenuti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Un'incursione ad alto rischio delle forze speciali statunitensi ha permesso di recuperare, due giorni dopo l'abbattimento nei cieli iraniani del caccia F-15E, il pilota aemricano disperso, per il quale Teheran aveva promesso una ricompensa in caso di cattura e che avrebbe voluto utilizzare come leva negoziale. La stampa americana ricostruisce l'operazione, con il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com