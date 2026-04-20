Cosenza il 25 aprile scende in piazza | lotta a guerra e sfruttamento

Il 25 aprile a Cosenza il movimento La Base ha programmato una manifestazione con un corteo che partirà alle 10 da piazza Kennedy e un pranzo sociale alle 13 presso il Centro Sociale Rialzo, nell’area delle ex officine ferroviarie. La mobilitazione si concentra sulla lotta contro la guerra e lo sfruttamento, coinvolgendo i partecipanti in una serie di iniziative pubbliche e conviviali.

Il movimento La Base ha organizzato una mobilitazione a Cosenza per il prossimo 25 aprile, con un programma che prevede un corteo cittadino alle ore 10 partendo da piazza Kennedy e un pranzo sociale alle ore 13 presso il Centro Sociale Rialzo, situato nell’area delle ex officine ferroviarie. La manifestazione mira a trasformare la ricorrenza degli 81 anni dalla liberazione in un momento di impegno civile contro lo sfruttamento lavorativo, la malapolitica e i conflitti globali. La memoria storica come motore di rivendicazione sociale. Per gli attivisti di La Base, celebrare l’ottantunesimo anniversario della liberazione non significa limitarsi a un rito commemorativo, ma onorare un impegno preso decenni fa per la giustizia sociale e il cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, il 25 aprile scende in piazza: lotta a guerra e sfruttamento Notizie correlate Leggi anche: Giornata della Terra 2026: il 25 aprile la sostenibilità scende in piazza a Torino Puglia, la cultura scende in piazza: 25 tappe tra etica e IAQuesta mattina, tra le mura di Palazzo di Città a Bari, è stata presentata la quarta edizione del Festival di Letteratura Civile Parole per la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Corteo a Cosenza il 25 aprile, La Base liberiamoci da guerra, malapolitica e sfruttamento; Da Cosenza, dai Sud, una nuova sfida comune; Elezioni comunali, è la settimana della consegna delle liste. Chi va al voto in provincia di Cosenza · CosenzaChannel.it; Munnizza CineClub: cinema e ambiente da lunedì 13 aprile. Verso Cosenza-Trapani, Antonini: Saremo prima squadra con -25 senza un euro da pagareValerio Antonini, presidente del Trapani, prossimo avversario del Cosenza in campionato, intervenuto con un post social, ha dichiarato: Consegnata tutta la documentazione per la scadenza del 16 april ... tifocosenza.it TUMORE AL POLMONE, GUARITO ALL'OSPEDALE ANNUNZIATA DI COSENZA Dalla diagnosi alla guarigione: il racconto di un paziente e l’eccellenza della chirurgia toracica calabrese https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/tumore-al-polmone-guarito- - facebook.com facebook Il Trapani è aritmeticamente retrocesso in #SerieD: decisiva la sconfitta di Cosenza x.com