Questa mattina a Bari si è tenuta la presentazione della quarta edizione del Festival di Letteratura Civile Parole per la libertà, un evento che coinvolgerà 25 piazze in tutta la regione pugliese. La manifestazione si propone di affrontare temi legati all’etica e all’intelligenza artificiale attraverso incontri e iniziative pubbliche che coinvolgeranno diverse comunità locali. La kermesse si svolge nel contesto di una programmazione itinerante che si svilupperà in vari centri pugliesi.

Questa mattina, tra le mura di Palazzo di Città a Bari, è stata presentata la quarta edizione del Festival di Letteratura Civile Parole per la libertà, un progetto che porterà la riflessione culturale in 25 diverse piazze pugliesi. L’iniziativa, nata dalla volontà di ERF Edizioni, si propone di trasformare il concetto di cultura da privilegio per pochi a pilastro della difesa democratica, con un particolare sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Il tour che sta per prendere vita toccherà comuni in quasi tutte le province della regione, puntando dritto al cuore delle scuole. L’obiettivo è utilizzare le ore dedicate all’educazione civica come momenti di confronto reale su temi cruciali quali la tutela dell’ambiente, la parità di genere, la legalità e i diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, la cultura scende in piazza: 25 tappe tra etica e IA

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