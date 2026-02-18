Caio Mussolini presenta il suo libro a Foggia Insorge la Cgil | Nessuno spazio pubblico ai revisionisti del fascismo

Caio Mussolini ha presentato il suo nuovo libro a Foggia, scatenando la reazione della Cgil. La confederazione sindacale protesta contro l’evento, accusando il figlio di Benito Mussolini di promuovere idee revisioniste del fascismo. La discussione si è accesa anche nel Comune di Orta Nova, dove l’amministrazione ha confermato la presenza dello scrittore nell’aula consiliare. La polemica si concentra sulla presenza di figure politiche e sulla possibilità di usare spazi pubblici per questo tipo di incontri. La vicenda continua a dividere opinioni e a far discutere la città.

Si alza lo scontro a livello politico sulla conferma della presentazione del libro di Caio Giulio Cesare Mussolini, in programma a breve nell’aula consiliare del Comune di Orta Nova, in provincia di Foggia. Dopo le polemiche già scaturite negli scorsi giorni, arrivano le prese di posizione della Cgil di Foggia e di Sinistra Italiana, che chiedono la revoca immediata della concessione dello spazio pubblico, nonostante questa ipotesi sia già scartata dal sindaco Domenico Di Vito, di centrosinistra. “Quando si è autori di tesi revisioniste e apologetiche del ventennio fascista non può esserci alcun richiamo ad un confronto democratico, né possono essere concessi spazi pubblici delle istituzioni della Repubblica nata dalla Resistenza contro il nazifascismo”, viene dichiarato in un comunicato ufficiale dal segretario generale della Cgil di Foggia, Gianni Palma, a proposito del libro “Mussolini e il fascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caio Mussolini presenta il suo libro a Foggia. Insorge la Cgil: “Nessuno spazio pubblico ai revisionisti del fascismo” Caio Mussolini a Benevento per presentare il libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia”Caio Mussolini arriva a Benevento per presentare il suo nuovo libro “Mussolini e il fascismo”. Presentazione del libro di Caio Mussolini, la Cgil al fianco delle associazioniLa CGIL di Caserta si schiera contro la presentazione del libro di Caio Mussolini a Santa Maria a Vico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caio Mussolini presenta il suo libro in città, l’ANPI: Narrazione apologetica della dittatura; La mostra su vittime e atti del fascismo in Irpinia nella sala dove si presenta il libro di Caio Mussolini; Mussolino e il Fascismo, Caio Mussolini ad Avellino; Caio Mussolini, eventi sfrattati a Campagna e Sala: è lite. Il pronipote di Mussolini non può presentare il libro al Comune: Anpi insorge, sindaco va avantiBufera a Orta Nova dove nell’aula consiliare è prevista la presentazione di Mussolini e il fascismo. Il primo cittadino non arretra, prevista una manifestazione ... msn.com A Palazzo Paolo V si presenta il libro del pronipote di Mussolini, scoppia la polemicaLunedì 16 febbraio, alle 17,30, nella sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V si terrà, con il patrocinio del Comune di Benevento, la presentazione del libro di Caio Mussolini Mussolini e il fascismo. ilsannioquotidiano.it Libro di Caio Mussolini a Orta Nova, Cgil e Sinistra Italiana: “Revocare l’aula consiliare” facebook Al Municipio di Orta Nova Caio Mussolini presenta il suo libro, è polemica: «Fa revisionismo storico» x.com