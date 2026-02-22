Roma Papa Leone XIV entra nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio

Papa Leone XIV ha visitato la parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. La sua visita è stata motivata dalla volontà di incontrare i fedeli e condividere un momento di preghiera con la comunità locale. Alle 8 del mattino, il Pontefice è arrivato a piedi, salutando i presenti con un sorriso. La chiesa si è riempita di fedeli desiderosi di ascoltare il suo messaggio e partecipare alla messa.

© Lapresse.it - Roma, Papa Leone XIV entra nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio

Papa Leone XIV entra nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8.15, è stato accolto dai fedeli e dalle campane a festa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioPapa Leone XIV visita la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma per una visita pastorale. Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV ha fatto visita alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio, portando un messaggio di vicinanza ai fedeli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leone XIV ai preti di Roma: urgente annunciare il Vangelo. Sosteniamoci a vicenda; Sito Istituzionale | Papa Leone XIV celebra la messa alla Basilica del Sacro Cuore; Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore; Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviati. Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8.15, è stato accolto dai fedeli e dalle ... lapresse.it Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioIl Papa alla parrocchia di Castro Pretorio a Roma (Foto Antonio Modaffari/LaPresse) La parrocchia ... msn.com Papa Leone XIV al Sacro Cuore: "A Termini tante contraddizioni fra benessere, droga e violenza" ift.tt/ti8nv9R x.com Papa Leone XIV sarà a Napoli! L’8 maggio Papa Leone XIV sarà a Pompei in mattinata per partecipare alla Santa Messa, alla Supplica alla Madonna e al pranzo. Nel pomeriggio si sposterà a Napoli, dove nella Cattedrale incontrerà il clero e i religiosi, per p - facebook.com facebook