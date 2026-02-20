Papa Leone alla parrocchia del Sacro Cuore. La gioia del parroco

Papa Leone visiterà domenica la parrocchia del Sacro Cuore a Roma, una chiesa situata vicino alla stazione Termini. La presenza del Papa è stata annunciata con entusiasmo dal parroco, che ha preparato una cerimonia speciale per accogliere il Pontefice. La comunità locale aspetta con trepidazione questo incontro, che rappresenta un momento importante per i fedeli. La visita si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e di rispetto per tutti.

Nella Basilica del Sacro Cuore, la parrocchia romana vicino alla stazione Termini, domenica si recherà Papa Leone. Le parole del parroco, don Javier Ortiz Rodriguez: “La parrocchia mi piace molto definirla come l’ha definita Papa Francesco. È il centro della periferia di Roma perché allo stesso tempo siamo al centro, abbiamo qui intorno la stazione Termini e abbiamo proprio tanta gente bisognosa, tanti senzatetto. Questo per noi è una grande preoccupazione. Per il nostro pastore, il Papa, vogliamo integrare in qualche modo dentro della nostra comunità la sua attenzione verso i poveri, verso gli ultimi”.🔗 Leggi su Tv2000.it

