Stasera su Sky Cinema e NOW si può seguire una serata variegata con diversi generi. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD va in onda “Io sono nessuno 2”, seguito da altri film tra commedia e azione. La programmazione copre diverse preferenze e orari, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di titoli per trascorrere la serata di Pasquetta.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) spazio all’azione con Io sono nessuno 2, sequel che mescola adrenalina e ironia con Sharon Stone e Christopher Lloyd. Hutch prova a concedersi una tranquilla vacanza in famiglia, ma finisce inevitabilmente coinvolto in un nuovo scontro con criminali locali, tra combattimenti serrati, ritmo incalzante e quel tono leggero che rende il film un perfetto equilibrio tra commedia e azione. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) va in onda Le ali della libertà, uno dei drammi più amati di sempre con Tim Robbins e Morgan Freeman, tratto da Stephen King. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere a Pasquetta su Sky Cinema stasera Lunedi 6 Aprile 2026 - Io sono nessuno 2

Cosa vedere a Pasqua su Sky Cinema stasera Domenica 5 Aprile 2026 - Il MaestroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 4 Aprile 2026 - Father Mother Sister BrotherSerata ricca su Sky Cinema e NOWDalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

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Il bambino, certo...il bambino! #IlMaestro questa sera alle 21:15 su Sky Cinema. facebook

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