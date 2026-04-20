Gli Exchange Traded Fund, o Etf, sono strumenti finanziari che permettono di investire in un paniere di asset come azioni, obbligazioni o materie prime. Si negoziano in borsa come le azioni e offrono un modo semplice per diversificare un portafoglio senza dover selezionare singoli titoli. La loro popolarità cresce tra gli investitori che cercano un modo rapido e efficiente per accedere a diversi mercati con un solo strumento.

Roma, 20 aprile 2026 – Azioni, obbligazioni o materie prime? Con gli Etf è possibile abbracciare l’intero mercato, senza la complessità legata alla selezione dei singoli strumenti. Negli ultimi anni, il modo di accedere ai mercati finanziari è cambiato in modo significativo. Sempre più investitori, dai piccoli risparmiatori ai profili più esperti, utilizzano gli Etf per costruire un’esposizione ampia e diversificata, evitando la gestione di portafogli complessi e la scelta puntuale dei singoli titoli. Gli Etf, infatti, replicano indici e interi settori: consentono di investire nei mercati azionari globali, nell’universo obbligazionario o nelle materie prime con un’unica operazione, garantendo al tempo stesso trasparenza e contenimento dei costi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa sono gli Etf, come funzionano e dove investire

Cosa sono gli ETF (spiegato semplice)

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