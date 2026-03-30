I mercati regolamentati sono piattaforme ufficiali dove vengono scambiate azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, soggetti a norme precise e controlli da parte delle autorità di vigilanza. A differenza dei mercati over-the-counter (OTC), che sono contrattazioni fuori dai sistemi ufficiali e più decentralizzate, i mercati regolamentati offrono maggiore trasparenza e sicurezza. Quando si sceglie di investire, è importante sapere dove si effettuano le operazioni.

Quando si decide di investire, una delle cose più importanti da capire è dove avvengono concretamente le operazioni. Che si acquistino azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari, non si entra mai in un mercato privo di regole. Ogni scambio, infatti, avviene all’interno di sedi di negoziazione autorizzate come i mercati regolamentati o gli Mtf (sistemi multilaterali). Ecco come funzionano, chi li controlla, perché sono così importanti e qual è la differenza con quelli non regolamentati. I mercati regolamentati in Italia. Si definiscono mercati regolamentati quelle piattaforme finanziarie controllate e soggette a regole precise, stabilite principalmente dal Testo Unico della Finanza (Tuf). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa sono i mercati regolamentati, come funzionano e che differenza c’è con gli Otc

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