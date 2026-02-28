Il 2 marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite cambierà il suo assetto protocollare, inserendo per la prima volta una rappresentante di un ex first lady nel suo organigramma. Melania Trump parteciperà alla riunione come osservatrice, segnando un passo diverso rispetto alle consuetudini precedenti. La sua presenza sarà ufficiale e senza precedenti nella storia del Consiglio.

Il 2 marzo il Consiglio di Sicurezza Onu sarà presieduto, per la prima volta, da Melania Trump. Una scelta voluta da Donald Trump che inaugura una diplomazia “formato famiglia”, spostando il baricentro dalla funzione alla persona. Resta l’incognita: l’effetto mediatico basterà a produrre risultati concreti nel Palazzo di Vetro? Le riflessioni di Carlo Curti Gialdino, vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale Il prossimo 2 marzo, l’assetto protocollare del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite registrerà una modifica sostanziale. L’assunzione della presidenza da parte della First Lady rappresenta un’assoluta novità. In ottant’anni di vita dell’Organizzazione, la direzione delle sedute del Consiglio di Sicurezza è stata prerogativa esclusiva di Rappresentanti permanenti, ministri degli Esteri o Capi di Stato e di Governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Melania Trump al Consiglio di Sicurezza Onu. Cosa significa e perché è un precedente storico

Cosa significa che l’Italia parteciperà al Consiglio di pace di Trump come “osservatore”Martedì il governo ha ottenuto dalla Camera l’autorizzazione ad aderire al Consiglio di pace, l’organizzazione internazionale fondata e presieduta da...

Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'OnuClamoroso attacco statunitense sul Venezuela, l'annuncio di Trump: «Operazione su larga scala».

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Melania Trump.

Temi più discussi: Melania Trump presiederà il Consiglio di Sicurezza: la prima volta di una First Lady; Melania Trump presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; Melania Trump lunedì all'ONU, presiederà il Consiglio di Sicurezza; Melania Trump lunedì all'Onu: presiederà il Consiglio di Sicurezza.

USA Melania Trump lunedì all'Onu: presiederà il Consiglio di SicurezzaMelania Trump presiederà la prossima settimana una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in quella che sarà la prima apparizione di questo tipo da parte di una moglie di un presidente degli St ... bluewin.ch

Trump al discorso sullo stato dell'Unione: Melania è una star del cinema(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 'Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady. Ora è ... notizie.tiscali.it

A sinistra — La regina Letizia di Spagna in un minimalismo reale senza sforzo: morbido, raffinato, potere discreto. A destra — Melania Trump in raso lucido con una silhouette audace: audace, elegante, drammaticamente senza scuse. Stesso colore. Due mon - facebook.com facebook

Melania Trump e Mick Jagger sono ai ferri corti per l'uso del brano Gimme Shelter nel docufilm di Amazon incentrato sulla First Lady nei giorni precedenti al secondo insediamento del marito Donald Trump. Fonti vicine al rocker hanno contestato quanto affe x.com