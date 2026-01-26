Crans-Montana cosa c’è dietro il ritiro dell’ambasciatore a Berna La versione di Curti Gialdino

Crans-Montana è al centro di un’inchiesta che ha portato al rilascio di Jacques Moretti, sospettato di essere coinvolto nel tragico incendio di fine anno. La decisione del Tribunale di Sion, annunciata il 23 gennaio, ha suscitato sorpresa tra familiari e pubblico, sollevando interrogativi sulle circostanze e sulle responsabilità legate all’incidente. Questo articolo analizza i fatti e la versione di Curti Gialdino sulla vicenda.

La decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion del 23 gennaio scorso di porre fine alla detenzione di Jacques Moretti, che, secondo quanto finora emerso, è il gestore di fatto del locale Le Constellation di Crans-Montana dove si è prodotto il tragico rogo di fine anno, ha destato sconcerto non solo nei familiari delle vittime e delle persone ferite, di cui alcune in gravi condizioni, ma anche nella stessa opinione pubblica nazionale. La domanda che tanti si sono posti è se le misure meno afflittive, quali il versamento di una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro), il ritiro dei documenti di espatrio, l'obbligo giornaliero di firma, alternative alla carcerazione preventiva prima del processo ed espressamente previste dall'art.

