Martedì si prevede la partenza di una delegazione statunitense in Pakistan per un nuovo incontro con rappresentanti iraniani, anche se Teheran non ha ancora dato una conferma ufficiale sulla partecipazione. La visita si svolge in un momento di tensione tra le parti e rappresenta un tentativo di avvicinamento tra le due nazioni, senza dettagli aggiuntivi sulla natura o gli obiettivi del meeting.

La delegazione statunitense dovrebbe partire martedì, ma l'Iran non ha ancora confermato se ci sarà: intanto, Islamabad si prepara a riceverle Nei prossimi giorni a Islamabad, in Pakistan, dovrebbe esserci un nuovo importante incontro tra Stati Uniti e Iran, per negoziare un accordo per mettere fine alla guerra iniziata il 28 febbraio. Dovrebbe perché, nonostante se ne parli da giorni, non ci sono ancora molte conferme: gli Stati Uniti hanno detto che invieranno una delegazione, però l’Iran non ha ancora confermato che parteciperà. Non ci sono nemmeno certezze su quando dovrebbe avvenire l’incontro. Inizialmente doveva tenersi durante il fine settimana, ma poi è stato ritardato.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa si sa sul nuovo incontro tra Stati Uniti e Iran, in Pakistan

La capitulation de l’Iran

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