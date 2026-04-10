A poche ore dai colloqui in Pakistan, la tregua tra Stati Uniti e Iran, durata due settimane, appare sempre più fragile. Negli ultimi giorni, sono stati registrati segnali che indicano un possibile allentamento degli accordi, mentre le tensioni tra le due parti sembrano intensificarsi. La situazione resta sotto stretta osservazione, poiché gli sviluppi potrebbero influenzare la stabilità nella regione e le negoziazioni in corso.

L’Iran non ha ancora revocato il suo blocco quasi totale dello stretto, denunciando i bombardamenti israeliani in Libano, che l’8 aprile sono stati i più intensi dall’inizio della guerra. Teheran sostiene che gli attacchi in Libano costituiscano una violazione della tregua. Nella tarda serata del 9 aprile il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato sui social media che l’Iran sta facendo un “pessimo lavoro” riguardo allo stretto di Hormuz. “Non erano questi i patti!”, ha aggiunto. Nelle prime ventiquattr’ore di tregua solo una petroliera e cinque cargo hanno potuto attraversare lo stretto, dove in tempi normali transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto del mondo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio alla vigilia dei colloqui in Pakistan

Islamabad sotto lockdown: il Pakistan ospita i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e IranLe strade di Islamabad sono deserte per un improvviso ponte di due giorni, istituito per garantire un rigoroso lockdown di sicurezza nella capitale...

A che punto sono i colloqui tra Iran e Stati UnitiResta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre.

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Mentre Netanyahu vuole far fallire la tregua, gli Stati Uniti fanno i conti con la loro sconfitta Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele https://shorturl.at/nJ6xC - facebook.com facebook