Gli Stati Uniti e l'Iran si incontreranno in Pakistan per discutere questioni bilaterali. Il ministro degli Esteri tedesco ha annunciato questa data, mentre il presidente degli Stati Uniti ha deciso di prolungare la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche fino al 6 aprile.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Stati Uniti e Iran si vedranno in Pakistan. Lo dice il ministro degli Esteri tedesco, mentre il presidente Usa Trump proroga la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche fino al 6 aprile. "Si vedranno presto in Pakistan", ha detto in mattinata il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in un'intervista a margine del G7 dei ministri degli Esteri in corso in Francia che vede anche la partecipazione del segretario di Stato americano Marco Rubio. Donald Trump nella notte aveva dichiarato di aver prorogato al 6 aprile la moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche di Teheran, in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Stati Uniti e Iran si vedranno in Pakistan"

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