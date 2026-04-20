cosa sappiamo della strage di bambini in louisiana

Una tragedia si è consumata in Louisiana, dove un uomo ha ucciso otto bambini, sette dei quali erano suoi figli. Poco dopo, l’individuo è stato eliminato in circostanze ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno raccogliendo dettagli sulla dinamica e i motivi dietro a questa strage. Le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.

I bambini avevano tra 1 e 14 anni. Le uccisioni sono avvenute all’alba di domenica in tre diverse case. L’uomo – identificato come Shamar Elkins, di 31 anni – ha sparato anche a due donne, una delle quali era la moglie da cui lui si stava separando, ma secondo diversi giornali entrambe erano madri dei suoi figli. Secondo quanto detto in conferenza stampa dal portavoce della polizia di Shreveport, Chris Bordelon, le due donne sono ora in gravi condizioni. Non è ancora chiaro quale sia stato il movente dell’uomo né come sia avvenuta di preciso la sparatoria, ma Bordelon ha detto che gli investigatori sono certi che abbia avuto a che fare con «una questione di natura domestica».🔗 Leggi su Ilpost.it

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