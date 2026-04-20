Asad Syrkett, noto editor di design, ha assunto nel 2025 il ruolo di Head of Editorial Content per AD Italia, pubblicata da Condé Nast, con precedenti esperienze pluriennali nel settore. È riconosciuto come una delle voci più influenti nel panorama del design contemporaneo, grazie a un percorso professionale che combina gusto e competenza. La sua posizione attuale lo colloca tra le figure di riferimento nel mondo dell’editoria di settore.

Asad Syrkett è una delle voci più autorevoli nel panorama contemporaneo del design. Americano, dall’ottobre 2025 guida come Head of Editorial Content AD Italia (edito da Condé Nast, come GQ), portando con sé una visione raffinata maturata in oltre un decennio di esperienza nel settore. A GQ ha raccontato il suo senso dell’abitare. Il primo oggetto di design che hai comprato. La lampada a sospensione FLY di Ferruccio Laviani in blu, subito dopo l’università. Condividevo il mio primo appartamento con dei coinquilini e l’ambiente assomigliava un po’ al set di una serie televisiva su ventenni che vivono a Brooklyn. Avevamo tutti contribuito con libri, oggetti e mobili.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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