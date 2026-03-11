Giulio Marchioni, giovane di 30 anni, si dedica con passione all'arte del vintage, cercando capi di seconda mano in tutto il mondo. Appassionato di cinema e discipline umanistiche, trascorre il suo tempo tra mercatini e negozi specializzati, raccogliendo pezzi unici e storie da condividere. La sua attenzione ai dettagli e la costanza lo hanno portato a diventare uno dei più noti esperti italiani nel settore.

Giulio Marchioni, 30 anni, ha una passione quasi ossessiva per tutto ciò che è di seconda mano. Ama il cinema e le discipline umanistiche, ma soprattutto scovare capi vintage in qualsiasi angolo del mondo. Nel 2021 ha lanciato Cocci, uno showroom di abbigliamento nato con l’obiettivo di cambiare la percezione del vintage in Italia e in Europa. Il primo pezzo della mia collezione. Me lo ricordo benissimo, volevo un bomber ma non volevo spendere cifre da boutique. Comprai all’asta un bomber verde, pensando fosse un MA-1, per poche decine di euro (solo anni dopo scoprii che era un CWU-45). Non mi ero neanche accorto che il bomber avesse dei ricami sulla toppa rossa sul petto: 1973, sergente D. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa puoi imparare dal più grande appassionato di vintage in Italia

Articoli correlati

200 espositori: il più grande Vintage Market di RomaIl San Paolo District, ex deposito ATAC in via Alessandro Severo 48, accoglierà dal 14 al 15 marzo 2026 il più grande Vintage Market di Roma.

Dal quest'anno imparare a guidare richiede più tempo, più impegno e più soldi. Le nuove regole prevedono un percorso formativo più lungo e strutturatoPrendere la patente in Italia è diventato più impegnativo e non si tratta solo di una sensazione.

Altri aggiornamenti su Cosa puoi

Discussioni sull' argomento Cosa puoi imparare dal più grande appassionato di vintage in Italia; Cosa la pubblicità può imparare dai libri: la forza della coda lunga e il valore creativo dell’adolescenza; Il lavoro che non conosce crisi: la professione richiestissima in Italia che puoi imparare e iniziare in soli 6 mesi; Lazio, Luca Pellegrini: Cristiano Ronaldo un mito, Sarri un maestro. Sogno una squadra ad alti livelli per un decennio.

I 10 comportamenti che puoi imparare dai migliori atleti al mondoIl running coach di Runner’s World Tom Craggs ti svela come si allenano i migliori atleti del pianeta e quali lezioni concrete puoi trarre dal loro approccio per migliorare la tua corsa ... msn.com

Cosa puoi fare ora Dato che il bando funziona spesso a sportello (ordine cronologico di arrivo), la velocità è fondamentale. Ti consiglio di: Individuare il terreno: Avere già un'idea chiara del fondo da acquistare e un accordo di massima con il venditore. Pr - facebook.com facebook