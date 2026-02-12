I pianti di Jessica Moretti la rabbia delle famiglie | le prime ammissioni al processo per la strage di Crans-Montana

Jessica-Moretti L’audizione al processo per la strage di Crans-Montana si fa sempre più tesa. Le famiglie delle vittime esplodono di rabbia e dolore, mentre Jessica Moretti piange e urla davanti ai giudici. La scena si ripete dopo un’altra giornata di udienze a Sion, con il ricordo ancora vivo dell’incendio al bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno. Le accuse si fanno più dure, ma la ferita resta aperta per tutti.

I coniugi Moretti accolti con grida e insulti. Cos'è emerso dall'interrogatorio dei proprietari del discobar Costellation Lacrime, urla, accuse in faccia e una rabbia che non si placa. A margine di una nuova giornata di audizioni a Sion, il caso dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana – la notte di Capodanno – torna a mostrare tutta la sua ferita aperta: da una parte i proprietari francesi del locale, Jacques e Jessica Moretti, dall'altra i familiari delle vittime, decisi a pretendere verità e giustizia per i 41 morti e 115 feriti, in gran parte adolescenti. "Avete ucciso mio fratello": lo scontro davanti al tribunale La tensione è esplosa all'arrivo dei coniugi Moretti.

Il 1° gennaio, nel locale Constellation di Crans-Montana, si è verificata una grave tragedia che ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di 116 persone.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, condividono la loro testimonianza sulla tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante la notte di Capodanno.

