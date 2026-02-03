Le autorità svizzere non hanno ancora eseguito le autopsie sui corpi delle vittime del rogo di Crans Montana. Ora si pensa di riesumare i corpi per chiarire le cause. Le famiglie, intanto, si trovano senza risposte e si sentono ingannate dagli aiuti promessi ma mai concretizzati. Mentre l’Italia aspetta ancora notizie ufficiali dalla procura di Sion, le indagini sembrano fermarsi senza aver fatto luce su quello che è successo.

Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominciare dalle autopsie mai eseguite che adesso l’ufficio guidato da Beatrice Pilloud vorrebbe disporre, riesumando le salme, perché in un eventuale processo non sarebbero definite le cause della morte delle vittime. Una questione che sta suscitando molte polemiche. Ma non è la sola. L’altra riguarda i fondi assicurati dal Cantone vallese come primo rimborso alle famiglie: 10mila euro ciascuno per sostenere le spese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, autopsie mai eseguite: l?ipotesi di riesumare i corpi. E per le famiglie aiuti-beffa

Le autopsie sui corpi delle vittime di Crans-Montana rappresentano un elemento essenziale per chiarire le cause della tragedia.

