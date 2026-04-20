Cosa c’entra Fabio Cannavaro con Bernardo Silva | lo spiega Haaland

Durante un'intervista, l’attaccante di nazionalità norvegese ha fatto un paragone tra il suo compagno di squadra e un ex capitano della nazionale italiana, senza entrare troppo nei dettagli. La discussione si è incentrata su una vittoria importante per la squadra, che potrebbe avere ripercussioni significative nel campionato inglese. Nessuna delle parti ha fornito commenti ufficiali o spiegazioni approfondite sui paragoni fatti.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Gasperini Ranieri, i Friedkin provano a gettare acqua sul fuoco: il caso può rientrare al termine della stagione? La linea della proprietà Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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"Abbiamo preso quattro gol da Israele, quattro dalla Norvegia. Se ci penso mi vengono i brividi" Fabio #Cannavaro a Prime Video: "Sorrido di questo calcio moderno che vogliamo proporre in Italia. Una una cosa positiva che avevamo era il saper difendere e s x.com