Molti di noi si svegliano già stanchi, con la mente confusa e una sensazione di irritabilità che sembra non abbandonarci. Spesso attribuiamo questi stati a stress quotidiani o all’età, ma spesso i fattori biologici sono più complessi di quanto si immagini. Tra i vari elementi che influenzano il nostro benessere, il cortisolo e la vitamina D giocano un ruolo importante nel regolare il nostro equilibrio interno.

Quando ci sentiamo stanche già al risveglio, con la mente annebbiata e quel senso di irritabilità che non ci abbandona diamo la colpa agli impegni o agli anni che passano, ma la verità potrebbe nascondersi in un delicato gioco di equilibri biochimici. Al centro di questo equilibrio ci sono due protagonisti assoluti: il cortisolo e la vitamina D. Il cortisolo è conosciuto come "l'ormone dello stress". Prodotto dalle ghiandole surrenali, ha un compito nobile: aiutarci a reagire alle emergenze. Il problema sorge quando lo stress diventa cronico. In questa fase della vita, tra impegni lavorativi e cambiamenti ormonali, il cortisolo tende a restare costantemente alto.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cortisolo e Vitamina D: I Regolatori del Benessere

Magnesium, Stress & Performance — Why This Mineral Might Be the Missing Piece

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