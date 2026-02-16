Alzheimer | scoperti i geni regolatori grazie all’IA

Un team di ricercatori ha individuato i geni regolatori dell’Alzheimer, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che ha analizzato le reti genetiche nel cervello di pazienti deceduti. Questa scoperta permette di capire meglio come alcuni geni influenzano altri e contribuiscono alla progressione della malattia. I risultati arrivano dopo aver esaminato migliaia di campioni di tessuto cerebrale, identificando i punti chiave del malfunzionamento genetico.

Gli scienziati hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per mappare come i geni si influenzano a vicenda nel cervello delle persone con Alzheimer, scoprendo quali controllano realmente gli altri e guidano i danni cerebrali. I neuroni eccitatori emergono come il principale epicentro delle alterazioni genetiche. Un team della University of California, Irvine, guidato da Min Zhang e Dabao Zhang, ha sviluppato SIGNET, un avanzato sistema di intelligenza artificiale in grado di identificare le vere relazioni di causa-effetto tra i geni. A differenza dei metodi tradizionali, che si limitano a rilevare correlazioni, SIGNET individua quali geni guidano l'attività degli altri nelle cellule cerebrali colpite dall'Alzheimer.