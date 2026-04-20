Corteo in città contro guerra e governo | I miliardi destinati alle armi vengono tolti alla sanità alla scuola e ai trasporti

A Ravenna si prepara un nuovo corteo contro la guerra, con manifestanti che criticano la riduzione dei fondi destinati alla sanità, alla scuola e ai trasporti a favore delle spese militari. La protesta segue gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno, che hanno coinvolto diverse organizzazioni e cittadini. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, con un corteo che si muoverà tra le vie principali.