Corteo in città contro guerra e governo | I miliardi destinati alle armi vengono tolti alla sanità alla scuola e ai trasporti
A Ravenna si prepara un nuovo corteo contro la guerra, con manifestanti che criticano la riduzione dei fondi destinati alla sanità, alla scuola e ai trasporti a favore delle spese militari. La protesta segue gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno, che hanno coinvolto diverse organizzazioni e cittadini. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, con un corteo che si muoverà tra le vie principali.
Dopo gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno, si prepara a Ravenna una nuova iniziativa contro la guerra. Sabato 25 aprile, dalle 10:30, si terrà un presidio in Piazza dei Caduti cui seguirà la partenza di un corteo verso il Ponte dei Martiri. "Sarà un 25 aprile che riporta in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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