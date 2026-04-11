A Piombino si è svolto un corteo di protesta contro il progetto del rigassificatore, con manifestanti che hanno sfilato con cori, cartelli e striscioni. I partecipanti hanno contestato le rassicurazioni fornite dal governo, sostenendo che la guerra ha reso la città un obiettivo sensibile. La manifestazione è avvenuta per richiamare l’attenzione sulla questione e rompere il silenzio che, secondo i presenti, incombe sulla zona.

Cori, cartelli e striscioni per rompere “il silenzio che incombe sulla città”. Per far sì che a Roma, dove è stato deciso il destino di Piombino, non possano ignorare la protesta della popolazione, scesa di nuovo in strada contro la permanenza del rigassificatore nel porto, il transito di armi e il degrado ambientale. “Piombino non può continuare a essere il luogo dove si smantellano ospedali, si incrementano discariche e si aggirano le tutele sanitarie per il profitto di pochi”, recita il discorso iniziale degli organizzatori che ha dato il via alla manifestazione. Il corteo – circa un migliaio di persone – è partito sabato pomeriggio da Piazza Gramsci, per poi attraversare il centro cittadino e ritrovarsi unito in Piazza Bovio, uno dei più grandi affacci sul mare d’Europa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piombino, corteo contro il rigassificatore: “Smentite le rassicurazioni del governo. Ora con la guerra la città è un obiettivo sensibile”

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