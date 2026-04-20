Corso abilitante per diventare infermiere di famiglia e di comunità

Lo scorso 14 aprile è partito il corso abilitante per diventare infermiere di famiglia e di comunità, promosso dalla Asl in collaborazione con l’università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il percorso formativo mira a preparare figure professionali specializzate nel settore, coinvolgendo studenti iscritti al corso di studi in infermieristica. Il programma si svolge in diverse sessioni e si concentra su competenze specifiche richieste dal settore.

Lo scorso 14 aprile è iniziato il percorso formativo abilitante per diventare infermiere di famiglia e di comunità (Ifoc) della Asl, realizzato in collaborazione con il corso di studi in infermieristica, dell’università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il corso è presieduto dal professor Giancarlo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Corso di “Infermiere di Famiglia e di Comunità”: al campus di Fisciano la presentazioneE' in programma domani, martedì 7 aprile, presso l'Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano, la presentazione del Corso per “Infermiere di... Neomamma al corso abilitante, costretta a seguire le lezioni. Forse arriva la possibilità di rinvioUna docente trentenne vincitrice del concorso PNRR per l’insegnamento ha raccontato le difficoltà nel conciliare il percorso di abilitazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Percorsi abilitanti docenti scuola secondaria vincitori di concorso: indicazioni per frequentare i corsi; CORSI ABILITANTI 30 CFU ATTIVATI DALL'UNIVERSITA' E-CAMPUS: RIVOLGITI A NOI PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA-SCADENZA 6 MAGGIO 2026; Ufficiale il bando di ammissione al nuovo Corso per l’abilitazione ad Allenatore di calcio paralimpico; Corso base di Protezione Civile. Misericordia di Empoli, corso per diventare operatore antincendi boschiviLa Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per un nuovo corso base gratuito per diventare operatrice o operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT ... gonews.it Un corso per diventare assistenti di anziani ospiti in casa-famigliaNasce da un'idea dello Sportello lavoro, iniziativa gestita dal Comune di Sannazzaro e dal circolo Acli, un corso per l'abilitazione ad assistente famigliare, una nuova figura chiamata ad ... laprovinciapavese.gelocal.it IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE Corso ABILITANTE e di AGGIORNAMENTO in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura Dal 7 maggio al 2 luglio 2026 Evento in modalità FAD su piattaforma Zoom - La partecipazione ad almen - facebook.com facebook