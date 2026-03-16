Neomamma al corso abilitante costretta a seguire le lezioni Forse arriva la possibilità di rinvio

Una docente trentenne, vincitrice di un concorso legato al PNRR per l’insegnamento, ha riferito delle difficoltà nel seguire le lezioni del corso abilitante dopo aver avuto un figlio. La donna si trova a dover partecipare alle sessioni nonostante le sfide legate alla maternità e si sta valutando la possibilità di ottenere un rinvio. La situazione riguarda le esigenze di una neomamma impegnata in formazione professionale.

Una docente trentenne vincitrice del concorso PNRR per l’insegnamento ha raccontato le difficoltà nel conciliare il percorso di abilitazione richiesto per entrare stabilmente nella scuola con la nascita del figlio. La vicenda è emersa attraverso una lettera pubblica indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diffusa l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Vincitrice di concorso neomamma: “Rimandate il mio corso abilitante, devo prendermi cura di mio figlio”. Il no dell’USR e l’intervento del MinistroUna docente trentenne, vincitrice del concorso PNRR per l’insegnamento e da pochi mesi madre, racconta le difficoltà nel conciliare il percorso di... GPS 2026: chi non è ancora iscritto al corso abilitante o sostegno potrà iscriversi con riserva in prima fasciaGraduatorie GPS per il biennio 202628: la domanda di inserimento aggiornamento permanenza va presentata dal 23 febbraio ore 12 fino al 16 marzo ore... Contenuti e approfondimenti su Neomamma al corso abilitante costretta... Discussioni sull' argomento Vincitrice di concorso neomamma: Rimandate il mio corso abilitante, devo prendermi cura di mio figlio. Il no dell'USR e l'intervento del Ministro; Alessandria, prof e neomamma chiede di rinviare il corso di abilitazione: il caso lo risolve il ministero; Caterina Giacalone, neomamma vince il concorso per docenti: Costretta a scegliere tra cattedra e figlio. Chiede aiuto a Meloni; Neomamma vince il concorso per docenti: Costretta a scegliere tra cattedra e figlio. Caterina chiede aiuto a Meloni. Vincitrice di concorso neomamma: Rimandate il mio corso abilitante, devo prendermi cura di mio figlio. Il no dell’USR e l’intervento del MinistroUna docente trentenne, vincitrice del concorso PNRR per l’insegnamento e da pochi mesi madre, racconta le difficoltà nel conciliare il percorso di abilitazione con la cura del figlio appena nato. La v ... orizzontescuola.it Ciao a tutti. Sono insegnante di scuola primaria da 15 anni, neomamma. L'anno prossimo vorrei chiedere un part-time, sono indecisa se 12 o 16 ore settimanali. Voi sapete dirmi la differenza a livello economico Grazie e buona giornata! - facebook.com facebook