Juventus Di Canio Juve avvantaggiata nella corsa Champions

Paolo Di Canio ha commentato la corsa alla Champions League della Juventus durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, affermando che la squadra è avvantaggiata nella competizione. Le sue parole sono state pronunciate in diretta, senza ulteriori approfondimenti o analisi aggiuntive. La discussione si è concentrata esclusivamente sulle prospettive della Juventus in questa fase della stagione.

Il commento di Di Canio Paolo Di Canio ha detto la sua nella corsa Champions della Juventus nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. “ Juve avvantaggiata per il discorso psicologico perché ha solo il campionato ed è una squadra seria al netto delle difficoltà riscontrate. Le partite che serviranno le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Canio “Juve avvantaggiata nella corsa Champions” Articoli correlati Leggi anche: Di Canio spiega: «Ecco perché la Juventus è avvantaggiata nella cosa alla Champions» Leggi anche: Analisi delle prossime sfide di Roma, Juventus e Como nella corsa alla Champions League Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Di Canio Juve avvantaggiata... Temi più discussi: Qualcosa di clamoroso, Se devi pregare Vlahovic: la Juve accende Sky. E con Motta uguale...; Juventus, Di Canio stronca David e Bergomi ride del canadese: i tifosi bianconeri si scagliano contro lo Zio; Di Canio elogia la Juventus: Gruppo di ragazzi sani. E poi indica la favorita per il quarto posto; Laziostory | VIDEO, 3 marzo 1991, Lazio-Juventus 1-0: con Riedle, Zoff batte la sua Juve. Corsa Champions, chi la spunta? Di Canio: Juve avvantaggiata psicologicamenteParlando poi delle altre contendenti, Di Canio ha evidenziato alcune possibili difficoltà legate soprattutto alla gestione delle energie e alla pressione ... tuttonapoli.net archivio Image Sport / Paolo Di Canio / Swindon Town / foto Imago/Image SportLa volata per la Champions League 2026/27 entra nel vivo a sole dieci giornate dal traguardo, con una classifica che vede Inter, Milan e Napoli ormai lanciate verso la qualificazione. Il vero campo di ... juventusnews24.com Tarallo a Radio TuttoNapoli: “Meret Non resterà. Inter o Juventus possibili destinazioni” Il futuro di Alex Meret torna al centro del dibattito. Durante la trasmissione PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Luciano Tarallo ha espresso la propria opinione sulla possi - facebook.com facebook Due pezzi di storia della #Juventus si ritrovano a Milano #Mandzukic #Allegri x.com