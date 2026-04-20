Con l’arrivo della primavera e l’approssimarsi dell’estate si registra un aumento delle richieste di integratori drenanti. Tra i più scelti ci sono il gambo d’ananas, l’equiseto e la betulla, spesso utilizzati per contrastare gonfiore e ritenzione idrica. Questi prodotti vengono acquistati in farmacia e online, risultando tra i più gettonati nelle settimane che precedono la stagione calda.

Con l’arrivo della primavera e l’approssimarsi dell’estate è corsa agli integratori drenanti: gambo d’ananas, equiseto, betulla sono solo i più celebri fra i prodotti gettonati contro gonfiore e ritenzione idrica. Ma come agiscono e quali sono le sostanze naturali più efficaci? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Elena Lucarini, del Gruppo di Lavoro in Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica della Società Italiana di Farmacologia Sif e ricercatrice all’università di Firenze. “Si tratta di integratori a base di estratti vegetali che agiscono attraverso meccanismi diversi: alcuni aumentano l’eliminazione dei liquidi, altri aiutano a ridurre l’infiammazione o migliorano la circolazione”, spiega l’esperta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corsa ai drenanti contro gonfiore e cellulite, ecco gli 8 attivi green

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