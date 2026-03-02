Gambe in forma | la routine circolatoria contro gonfiore e ritenzione idrica

Una nuova routine di esercizi mirata alle gambe si concentra su un circuito di movimenti specifici per contrastare gonfiore e ritenzione idrica. Questo metodo prevede una serie di esercizi che coinvolgono le gambe, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e favorire il benessere delle gambe stesse. La sequenza si propone come un metodo efficace per mantenere le gambe toniche e leggere.

Molte donne, nonostante si allenino con costanza e seguano un’alimentazione bilanciata, continuano a vedere gambe e fianchi che restano pieni, la pelle a buccia d’arancia, e una costante sensazione di pesantezza. Christian Boceda, Founder di CB Coaching, dopo molti anni trascorsi in palestra come personal trainer, ha capito che “spesso il problema non risiede nella motivazione, ma nell’approccio: si lavora solo su bruciare calorie e muscolo, ignorando come i tessuti delle donne rispondano alla sollecitazione”. Boceda individua 4 motivi più frequenti che causano gonfiore e ritenzione idrica: Stimolo sbagliato: troppa intensità o volumi di lavoro alti, senza costruire prima una base di forza, lavorando su postura e respirazione, determinano infiammazione per il corpo che, inevitabilmente non si rimodella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

