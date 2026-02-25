Gonfiore addominale dolori e gas? Ecco quando vedere un medico

Il gonfiore addominale, i gas e i dolori alla pancia sono esperienze diffuse e, nella maggior parte dei casi, passeggeri e gestibili con semplici modifiche allo stile di vita. Sono sintomi che prima o poi capitano a tutti, avere crampi dopo un pasto abbondante o in seguito a cibi che fermentano nell’intestino è frequente e non insolito. Tuttavia, esiste una linea sottile tra un disturbo transitorio e un segnale che merita attenzione clinica, soprattutto se non diventano esperienze saltuari ma costanti. Riconoscere quando è un problema da controllare e quando una condizione che richiede cure mediche è fondamentale. Quando si decide di consultare un medico per gonfiore, gas o dolore addominale, è utile andare preparati annotando i sintomi, cosa li provoca, quanto durano. Descrivere eventuali cambiamenti nelle abitudini intestinali, nel peso corporeo o nell’appetito offre ulteriori indizi per una diagnosi accurata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

