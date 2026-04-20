Corriere dello Sport | Napoli svolta o rischio

Il Napoli ha subito una sconfitta che viene descritta come un punto di svolta o di rischio. La partita ha rappresentato un momento importante per la squadra, con conseguenze che potrebbero influenzare il percorso delle prossime settimane. La sconfitta, infatti, ha sollevato interrogativi sulla direzione tecnica e sulla tenuta del gruppo. Si tratta di un episodio che potrebbe portare a sviluppi rilevanti per il futuro del club.

"> NAPOLI – Non una semplice sconfitta, ma un vero spartiacque. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ko contro la Lazio ha segnato uno snodo decisivo nella stagione del Napoli. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come la fine dell’imbattibilità al Maradona dopo 26 risultati utili consecutivi rappresenti molto più di un dato statistico: è un segnale. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, chiarisce che da venerdì contro la Cremonese dovrà vedersi un’altra squadra. E sempre Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che per blindare la Champions servono 8 punti nelle ultime cinque gare.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, svolta o rischio” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte studia la svolta: ritorno dei big e ipotesi 3-5-2” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, svolta FIGC sui conti: sbloccato il nodo mercato” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; Napoli, una figuraccia inaccettabile. Corriere dello Sport: Il Napoli affondaIl Corriere dello Sport: Il Napoli affonda, ko 0-2 con la Lazio. Inter vicina al titolo, mentre la Juve rilancia la corsa Champions. mondonapoli.it Conte: Napoli con poca energia e qualità bassa. La Nazionale? A De Laurentiis risponderei in privatoLa squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti ... corrieredellosport.it Corriere della Sera. . Elodie e Marracash sono tornati a cantare insieme sul palco del «Marra Block Party», il live-evento alla Barona, il quartiere di Milano dove il rapper è cresciuto. Un momento di emozione per i fan dei due ex fidanzati che a sorpresa sono t facebook Il leader del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, commenta anche i rapporti con gli Stati Uniti e parla della sua posizione sull'Ucraina. x.com