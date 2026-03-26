Corriere dello Sport | Napoli svolta FIGC sui conti | sbloccato il nodo mercato

La FIGC ha approvato nuove norme che modificano gli equilibri finanziari del calcio italiano. Questa decisione ha portato allo sblocco delle operazioni di mercato del club di Napoli, che fino a ora erano state limitate dalle restrizioni sui conti. La modifica delle regole riguarda specificamente gli aspetti legati alla gestione economica delle società sportive, consentendo una ripresa delle attività di acquisto e cessione dei giocatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le nuove norme federali cambiano gli equilibri economici del calcio italiano. Come spiega Alessandro F. Giudice sul Corriere dello Sport, il Consiglio Federale ha modificato le NOIF introducendo strumenti più flessibili per la gestione degli squilibri finanziari dei club. Un intervento che riguarda direttamente anche il Napoli, colpito durante il mercato di gennaio da un blocco dovuto al superamento del limite sul costo del lavoro allargato. Alessandro F. Giudice sul Corriere dello Sport evidenzia come si trattasse di una questione tecnico-contabile, più che di reale difficoltà economica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, svolta FIGC sui conti: sbloccato il nodo mercato” Articoli correlati Corriere dello Sport – Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugnoIl mercato d’inverno è alle spalle ma si sente ancora il colpo d’aria della porta che si chiude senza riuscire a far entrare il terminale offensivo... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli fa i conti Champions” Una selezione di notizie su Corriere dello Sport Napoli svolta FIGC... Temi più discussi: 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio; Napoli, la formazione ufficiale di Conte per la partita con il Cagliari; È il Napoli ma sembra Manchester: Conte pensa a un trio d’attacco inedito; Il Napoli schiera Maradona: il dato in casa che fa sognare un finale super. Corriere dello Sport: Napoli, con i rientri cambia tuttoNapoli vola con quattro vittorie consecutive. Il Corriere dello Sport evidenzia l’impatto dei rientri: Lukaku, De Bruyne e McTominay decisivi per la svolta. mondonapoli.it I 100 anni del Napoli con il Corriere dello Sport-StadioDue uscite settimanli, ogni mercoledì e sabato, per ripercorrere un capitolo alla volta la storia azzurra raccontata dal maestro Mimmo Carratelli ... napolitoday.it Corriere della Sera. . Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanché si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al refer - facebook.com facebook Secondo il Corriere dello Sport, anche il #Napoli sarebbe forte sul profilo di Goretzka Il centrocampista andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed è un'idea per la mediana del prossimo anno sia del Napoli: è sfida a #Juventus e #Milan x.com