Corriere dello Sport | Il giorno di Lukaku

Romelu Lukaku si appresta a riprendere le attività con il Napoli, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Dopo un periodo di assenza, il calciatore belga è pronto a riprendere il lavoro sul campo e a partecipare alle prossime sessioni di allenamento. La sua presenza è attesa nei prossimi giorni, quando si riunirà con la squadra per prepararsi alle prossime gare di campionato.

"> NAPOLI – Romelu Lukaku è pronto a riprendere il filo del discorso con il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga è rientrato ieri sera in città ed è atteso oggi a Castel Volturno dopo un mese di lavoro personalizzato in Belgio. Il Corriere dello Sport ricostruisce una vicenda complessa, nata dopo la trasferta di Cagliari del 20 marzo, ultima presenza in panchina prima dell’assenza prolungata. Ancora il Corriere dello Sport evidenzia come la scelta di fermarsi in Belgio, rinunciando alla tournée della nazionale, abbia aperto un caso delicato con il club. E sempre il Corriere dello Sport sottolinea le conseguenze disciplinari e lo strappo creatosi con Conte e la società.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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