Romelu Lukaku si appresta a tornare in campo con il Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il giocatore belga è pronto a riprendere il suo ruolo e si attende solo il momento di scendere in campo. La sua presenza in rosa è stata confermata, e si prevede che possa essere impiegato nelle prossime partite.

"> Romelu Lukaku è pronto a riprendersi il suo spazio nel Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga sta lavorando con grande intensità per tornare protagonista nel finale di stagione e ha già messo nel mirino la sfida di sabato contro il Lecce al Maradona. Lukaku insiste: vuole più spazio Secondo quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku ha mandato un segnale importante nella partita contro il Verona. Al Bentegodi è stato decisivo nel successo del Napoli, firmando il gol della vittoria dopo 96 minuti di grande fatica. L’attaccante ha mostrato tutto il suo valore da centravanti, contribuendo anche alla manovra offensiva e aiutando i compagni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, questione di minuti”

Articoli correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku è di nuovo fermo”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lukaku di nuovo decisivo. E ora due grandi obiettivi: Champions e Mondiale”

Contenuti e approfondimenti su Corriere dello Sport Lukaku questione...

Temi più discussi: Il Napoli ritrova Lukaku: ecco i due grandi obiettivi di Romelu per il finale della stagione; Lukaku e De Bruyne insieme: momento storico con il Napoli; Conte: Lukaku sta soffrendo. Futuro? Io penso al presente, poi...; Lukaku libera Hojlund, Conte a Verona ha varato la coppia d’attacco del futuro – CdS.

Corriere dello Sport: Napoli, Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta: momento storico al MaradonaNapoli-Torino ha regalato una curiosità destinata a entrare negli almanacchi del calcio europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partita del Maradona ha segnato la prima vol ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, Conte cerca gol: Lukaku guida la riscossaIl Napoli prova a ritrovare la via del gol smarrita nelle ultime settimane, consapevole che non può esistere soltanto Hojlund al centro del progetto offensivo. Come racconta Fabio Tarantino sul ... napolipiu.com

Le radici del legame profondo fra il Corriere e la sua città - facebook.com facebook

Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola x.com