Romelu Lukaku è tornato a vestire la maglia del Napoli, segnando un momento importante per la squadra in questa fase della stagione. La sua presenza rappresenta un cambiamento nel reparto offensivo, con il giocatore che ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni. La sua rinnovata collaborazione con il club è stata ufficializzata nelle ultime settimane, dopo una precedente esperienza in altre squadre.

"> Il ritorno di Romelu Lukaku segna un passaggio delicato nella stagione azzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga è atteso a Castel Volturno dopo un mese di lavoro personalizzato in Belgio. Il Corriere dello Sport ricostruisce una vicenda complessa, gestita con discrezione dall’agente Pastorello e dal ds Manna, ma che ha lasciato strascichi importanti nei rapporti interni. Ancora il Corriere dello Sport evidenzia come il caso sia nato durante la sosta di marzo, quando Lukaku ha rinunciato alla convocazione del Belgio per le amichevoli negli Stati Uniti. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come la decisione successiva di allenarsi tra Bruxelles e Anversa, senza il via libera del club, abbia incrinato ulteriormente i rapporti con la società.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, torna Lukaku”

ASPETTANDO che PARLI IL NAPOLI, secondo me Lukaku..

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