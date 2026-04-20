Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'allenatore e il presidente di una società calcistica si sono scambiati telefonate, ma fino a questo momento non si sono incontrati di persona. La conversazione telefonica è stata confermata, mentre non ci sono ancora date o dettagli riguardanti un eventuale incontro diretto tra i due. Restano quindi da capire quando potrebbero programmare un confronto faccia a faccia.

Il Corriere dello Sport racconta che Conte e De Laurentiis si sono sentiti per telefono ma il faccia a faccia non c’è ancora avvenuto. De Laurentiis è atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni per un vertice che dovrà chiarire il futuro — mercato, obiettivi, progetto tecnico. Su queste pagine lo scriviamo da giorni: il vertice non può più aspettare. L’attesa prolungata non aiuta nessuno: né la squadra, né l’ambiente, né la pianificazione del mercato che è già in ritardo rispetto alla concorrenza. Il Napoli ha bisogno di un progetto chiaro, e quel progetto passa per un confronto diretto che vada oltre le telefonate. Eppure presidente e allenatore stanno riflettendo sul momento migliore per incontrarsi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corriere dello Sport: Conte e De Laurentiis riflettono su quando sarà opportuno incontrarsi

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