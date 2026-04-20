CorriAlvito- Memorial Federico Buccilli

Sabato 25 aprile 2026, Alvito accoglierà la dodicesima edizione del Memorial Federico Buccilli, conosciuto anche come CorriAlvito. L'evento si terrà nel centro del paese e prevede una corsa competitiva tra partecipanti di diverse età. La manifestazione, organizzata in memoria di Federico Buccilli, coinvolge anche numerosi volontari e spettatori, che si riuniranno per seguire la competizione.

Sabato 25 Aprile 2026, Alvito ospiterà la dodicesima edizione del Memorial Federico Buccilli, meglio conosciuto come CorriAlvito. Questa manifestazione podistica, ormai un punto di riferimento per gli atleti del basso Lazio, unisce l’agonismo della sfida su strada alla bellezza paesaggistica di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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