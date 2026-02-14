Palermo No mafia Memorial

A Palermo, Palazzo Gulì è stato teatro di un evento dedicato alla memoria delle vittime della mafia, un gesto che mira a ricordare le persone uccise e a combattere l’indifferenza. La manifestazione si è svolta nel cuore della città, lungo Via Vittorio Emanuele, dove si trova anche il celebre tratto tra Quattro Canti e la Cattedrale, parte del patrimonio UNESCO. Qui, cittadini e associazioni si sono riuniti per onorare chi ha perso la vita e denunciare le infiltrazioni mafiose nella zona. Palazzo Gulì, storico edificio situato lungo questa via, ha fatto da sfondo a questa iniziativa simbolica.

Nel tratto di Via Vittorio Emanuele che unisce i Quattro Canti alla Cattedrale di Palermo, nel pieno del percorso arabo-normanno patrimonio Unesco, sorge Palazzo Gulì. Qui, nel 2018, Umberto Santino e Anna Puglisi, in accordo con Leoluca Orlando, sindaco della città al quinto mandato, decidono di realizzare il No mafia Memorial, uno spazio museale polisemantico. Ario Mendolia, cosa vuol dire visitare oggi il No Mafia Memorial da lei diretto? Restituire memoria agli eventi più lontani nel tempo e a tutte le vittime, non solo a quelle più note. La tendenza generale ci porta su Falcone e Borsellino. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Palermo, No mafia Memorial Palermo: Memorial Guardì alla Favorita, domenica traffico modificato e chiusure per la ciclovia. Domenica a Palermo ci sarà il II Memorial Silvestre Guardì alla Favorita. Mafia e droga, 50 arrestati a Palermo Un vasto blitz della Polizia ha portato all’arresto di 50 persone a Palermo, colpite da accuse legate a mafia e traffico di droga. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Museo No Mafia – La memoria di Palermo Argomenti discussi: Palermo, a quarant’anni dall’inizio del Maxiprocesso l'allarme delle associazioni: Retorica e folklore indeboliscono l’antimafia; Verso il referendum sulla separazione delle carriere, incontri e dibattiti in città. Palermo, a quarant’anni dall’inizio del Maxiprocesso l'allarme delle associazioni: «Retorica e folklore indeboliscono l’antimafia»«La lotta contro la criminalità organizzata non è più in cima alle priorità di politica e società civile» ... lasicilia.it Il 10 febbraio del 1986 prendeva il via a Palermo quello che ad oggi è sempre il più grande processo penale della storia. Ne abbiamo parlato con Salvatore Lupo, uno dei più illustri studiosi della mafia viventi. https://www.sbs.com.au/language/italian/it/pod facebook Sindaco Palermo, 'Maxiprocesso a mafia fu svolta epocale'. Lagalla: "Processo non fu solo un evento giudiziario, ma un atto di riscatto collettivo" #ANSA x.com