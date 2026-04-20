A San Giovanni Valdarno è in programma il debutto del nuovo documentario del regista valdarnese, intitolato

Arezzo, 20 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere la première assoluta di Corpi mutanti, il nuovo documentario scritto e diretto dal regista valdarnese Walter Bencini, in programma il 23 aprile 2026 alle ore 21.15 al Cinema Masaccio, alla presenza dell’autore. Dopo l’anteprima, il film sarà distribuito nelle sale a partire da maggio da Lo Scrittoio, accompagnato da incontri con il pubblico insieme a storici, filosofi e studiosi dell’arte. Già autore di opere come L’ultimo uomo che dipinse il cinema (2025), Gli ultimi butteri (2018) e I cavalieri della laguna (2014), Bencini propone con questo nuovo lavoro una rilettura originale e stratificata del Novecento, affrontato attraverso una chiave di lettura inedita: il corpo umano come spazio di rappresentazione e intervento del potere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Corpi mutanti”, il nuovo documentario di Walter Bencini in anteprima al Cinema Masaccio San Giovanni

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