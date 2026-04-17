Arezzo, 17 aprile 2026 – Sarà il teatro Masaccio a ospitare, il 23 aprile 2026 alle ore 21:15, la première assoluta di Corpi mutanti, il nuovo documentario scritto e diretto dal regista valdarnese Walter Bencini, che sarà presente in sala per l’incontro con il pubblico. Dopo l’anteprima, l’opera inizierà nel mese di maggio il proprio percorso nelle sale cinematografiche, distribuita da Lo Scrittoio e accompagnata da una serie di appuntamenti e conversazioni pubbliche con storici, filosofi e studiosi dell’arte. Un itinerario che conferma la vocazione del film al dialogo interdisciplinare e alla divulgazione culturale. Bencini, già autore di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, première al teatro Masaccio per “Corpi mutanti” di Walter Bencini

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