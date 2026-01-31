Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato gli arresti per Mohammed Hannoun e i suoi complici. La decisione si basa su elementi che vanno oltre le semplici accuse di reato: secondo i giudici, Hannoun avrebbe finanziato Hamas e avrebbe mantenuto rapporti stretti con l’ideologia dei pro Pal. La notizia sorprende, considerando che fino a poco tempo fa alcune frange della sinistra italiana si erano schierate in sua difesa. Ora, invece, le carte ufficiali lo indicano come un elemento chiave in un’ottica di sicurezza più ampia.

Le motivazioni con cui il Riesame conferma gli arresti per Hannoun e i suoi sodali. La decisione del tribunale del Riesame di Genova di confermare la custodia cautelare in carcere per Mohammed Hannoun, per il quale fino a poco tempo fa frange della sinistra italiana scendevano in piazza, si colloca ben oltre il perimetro di un ordinario vaglio cautelare. L’ordinanza del 16 gennaio restituisce l’immagine di un collegio che sceglie consapevolmente una linea di continuità con l’impianto accusatorio della Procura, rafforzandolo sul piano giuridico e sottraendolo alle ambiguità politiche e narrative che negli ultimi mesi hanno accompagnato il dibattito su Gaza e Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco le carte sull’idolo dei pro Pal: «Hannoun resti dentro, finanziava Hamas»

Approfondimenti su Hannoun ProPal

Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Hannoun ProPal

Argomenti discussi: Dal 3 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide, ecco come ottenere la Cie; Note spese, rimborsi, carte condivise: la burocrazia che rallenta startup e PMI. Ma c’è chi ha una soluzione; Carte di credito, Trump propone di ridurre gli interessi negli Usa. Ecco quanto costa indebitarsi in Italia; Grattacielo, ecco le carte: l’allarme dei vigili già nel 1993. Fumi, condizioni iniziali stravolte.

Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide: ecco come fare per il rinnovoFOLLONICA – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, pertanto non saranno più utilizzabili. La nuova scadenz ... msn.com

Alberghi a 5 stelle, migliaia di euro in macelleria e auto blu. Inchiesta sul Garante della Privacy, ecco le carte e che cosa emergeL’inchiesta che coinvolge i vertici del Garante per la protezione dei dati personali disegna un quadro fatto di rimborsi contestati, benefit discutibili e utilizzo improprio di risorse pubbliche. affaritaliani.it

Novità Pokémon di oggi! Acquista in negozio o sul nostro shop online: https://www.jollyrogerbay.it Via Lago di Carezza 4/B - Carpi MO Spedizione in tutta Italia, gratuita per ordini superiori a 60€ Pagamento PayPal (anche 3 rate) e carte di credito - facebook.com facebook