Corfinio in lutto | addio al sindaco e medico storico della comunità

Corfinio piange la perdita del sindaco e medico storico della comunità, deceduto recentemente. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra cittadini, amministratori e colleghi. La notizia è stata confermata ufficialmente, e sono stati avviati i protocolli per le cerimonie funebri. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per molti anni, sia nel ruolo istituzionale che in quello professionale.

L'Aquila - Profondo cordoglio istituzionale e popolare per la scomparsa del primo cittadino: una figura centrale tra sanità e politica, ricordata per impegno e dedizione CORFINIO – Si è spento all’età di 82 anni il sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, figura di riferimento per il territorio non solo sul piano istituzionale ma anche umano e professionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato una vasta ondata di cordoglio in tutta la Valle Peligna e nel panorama politico abruzzese. A ricordarlo per primi sono stati l’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune, che sui canali ufficiali hanno espresso il proprio dolore per la perdita di “un uomo che, prima ancora di essere amministratore, è stato per anni il medico di riferimento della comunità”.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Corfinio in lutto: addio al sindaco e medico storico della comunità Notizie correlate Addio a Corfinio: muore il sindaco medico che curava la comunitàIl cuore della Valle Peligna si è fermato per salutare una figura storica di Corfinio: il sindaco Romeo Contestabile è venuto a mancare all’età di 82... Addio al dottor Lopes: Gela piange il medico e sindaco storicoLa comunità di Gela piange la perdita di una figura centrale della sua storia civile e professionale, il dottor Lopes, scomparso all’età di 91 anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio al sindaco di Corfinio: punto di riferimento, si è spento all’età di 82 anni; Addio a Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio; Addio alla professoressa Luciana Carattoli, I.C. Mazzini Fermi di Avezzano: Mai uscirai dai nostri cuori e dai nostri pensieri; LUTTO A CORFINIO: ADDIO AL SINDACO ROMEO CONTESTABILE. Oggi il paese di Corfinio si ferma per l’addio al suo sindaco Romeo Contestabile: proclamato il lutto cittadinoAbruzzo - La comunità di Corfinio si stringe in un abbraccio silenzioso per l'ultimo saluto a Romeo Contestabile, il Sindaco e medico stimato scomparso all'età di 82 anni. Per onorare la memoria ... terremarsicane.it Corfinio:proclamato lutto cittadino per la scomparsa del Sindaco Contestabile.Corfinio,20 aprile– L’Amministrazione comunale di Corfinio comunica che, in segno di profondo cordoglio per la scomparsa del Sindaco Dott. Romeo Contestabile, è stato proclamato il lutto cittadino per ... corrierepeligno.it LUTTO a Corfinio: è morto il sindaco Romeo Contestabile I funerali: https://cityne.ws/7ocu4 facebook E' morto il sindaco di Corfinio, il cordoglio di politici e amministratori #ANSA x.com